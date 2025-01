Márcio pede ajuda para fiscalizar prestadores de serviço de limpeza e conservação em Anápolis

Telefone será disponibilizado à população na próxima semana para receber reclamações

Pedro Hara - 08 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa durante lançamento da Operação Cidade Limpa. (Foto: Reprodução)

Durante o lançamento da Operação Cidade Limpa, nesta quarta-feira (08), Márcio Corrêa (PL) pediu ajuda da população para denunciar casos de má prestação de serviços das empresas de limpeza e conservação que atuam em Anápolis.

Segundo o prefeito, a partir da próxima semana será disponibilizado um telefone para receber as reclamações. Márcio prometeu que pagará os fornecedores em dia, mas que o serviço precisa ser feito com “responsabilidade e qualidade”.

“Eu peço à população para me ajudar a cobrar [as empresas]. Nós vamos nessa próxima semana ter um telefone de denúncia, de ouvidoria, para que a gente possa cobrar dessas prestadoras de serviço. Nós vamos pagar em dia, mas agora eles precisam prestar um serviço com responsabilidade e qualidade. Eles serão fiscalizados”, ponderou.