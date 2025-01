Motorista morre após caminhão passar por cima dele enquanto fazia reparos, em Aparecida de Goiânia

Vítima era funcionário terceirizado da Prefeitura de Senador Canedo

Davi Galvão - 08 de janeiro de 2025

Vítima morreu enquanto realizava reparos sob o chassi do automóvel. (Foto: Reprodução)

Um motorista de caminhão, de 40 anos, faleceu nesta quarta-feira (08), após ser atropelado pelo próprio veículo, ficando preso debaixo do eixo dianteiro, no bairro Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia.

A vítima, identificada como Cirlenio Carvalho de Lima, estava transportando massa asfáltica para o município de Senador Canedo. Inclusive, em nota, a Prefeitura do município afirmou que o trabalhador era terceirizado e que lamenta o ocorrido, se colocando à disposição para colaborar no que for preciso.

Testemunhas relataram ao Portal 6 que a fatalidade se deu logo após o veículo abastecer com a carga na usina. Ao sair do local, o condutor parou o caminhão em uma subida, provavelmente devido a um problema mecânico.

A vítima teria ainda virado o volante e calçado os pneus com alguns tijolos e teria então ido efetuar algum reparo sob o chassi.

Porém, as precauções tomadas para o veículo se manter estático não foram suficientes e Cirlenio foi atropelado, ficando prensado sob o eixo dianteiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica também compareceram, sendo necessário elevar a parte dianteira do caminhão para retirar a vítima.

Confira a nota da Prefeitura de Senador Canedo, na íntegra: