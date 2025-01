Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção: “se tem placa, tem história”

Mensagem fixada no banco do carona do carro de um condutor chamou a atenção e viralizou nas redes sociais

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / uberdepre)

Existe um ditado na vida do trabalhador brasileiro que é muito verdadeiro e diz o seguinte: “se tem placa, é porque tem história”. Quem já viu alguma por aí sabe bem que é a mais pura realidade.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e regras fixado no banco do carona do carro de um motorista por aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares e atenção das pessoas. A placa acabou chamando atenção até mesmo dos pedestres na rua.

Uma placa fixada no banco do carona do carro de um motorista por aplicativo trouxe uma mensagem em tom de ironia e humor para os passageiros que viajavam. O recado fixado no banco do carro causou várias reações nos comentários.

Na imagem publicada no Instagram da “@uberdepre”, o aviso aparece em tela grande, com uma frase bem sucinta e direta para os usuários do carro por aplicativo.

Havia na placa dois tipos de mensagem. A primeira é para se atentar ao fato de ter uma câmera filmando e usar o cinto de segurança. Já a segunda mensagem falava sobre comportamento e bons modos, principalmente de crianças.

O recado chamou atenção e garantiu muitas risadas.

