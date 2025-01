6 tradições que estão se perdendo e as crianças de hoje em dia não vão ter a oportunidade de conhecer

Por conta da tecnologia, muitas dessas atividades não fazem mais parte do dia a dia das crianças

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução)

As crianças de hoje estão crescendo no mundo cheio de tecnologia e distrações digitais.

Claro, isso tem muitas vantagens, mas também traz consigo o esquecimento de antigas tradições que eram comuns em tempos passados.

Essas tradições, que faziam parte do dia a dia, estão cada vez mais raras.

1. Cartas feitas a mão

Antigamente, as cartas manuscritas eram uma forma de comunicação pessoal e especial.

As crianças de hoje, com as mensagens instantâneas, podem não entender o impacto que uma carta tinha naqueles tempos.

Escrever uma carta exigia tempo e reflexão, além de ser uma forma de manter o vínculo com familiares e amigos distantes.

Hoje, as crianças usam as redes sociais e aplicativos de mensagem, deixando para trás a tradição do papel e da caneta.

2. Brincar na rua

Antigamente, brincar ao ar livre era uma parte quase que natural da infância.

Os vizinhos se reuniam todo dia no mesmo horário para brincar de esconde-esconde, pular corda, andar de bicicleta entre muitas outras.

No entanto, com o crescimento das cidades e a crescente violência, manter essa tradição ficou muito complicado.

Com a popularização dos dispositivos móveis e da internet, as crianças de hoje passam mais tempo dentro de casa, imersas em jogos online e redes sociais.

3. Histórias antes de dormir

Uma tradição antiga era a de contar histórias à noite, antes de dormir.

Essa prática não só incentivava a imaginação das crianças, mas também criava laços familiares mais sólidos.

Hoje, muitos pais preferem que as crianças assistam a vídeos ou joguem em seus dispositivos antes de dormir, e o hábito de contar histórias foi sendo esquecido.

4. Festas de aniversário caseiras

As festas de aniversário em casa, com decoração simples e atividades divertidas feitas pelos próprios pais, eram uma tradição familiar muito comum.

Hoje, as crianças preferem festas em salões de festas ou centros de diversão, onde tudo é planejado de maneira terceirizada.

As festas caseiras estão se tornando cada vez mais incomuns.

5. Jogos de tabuleiro em família

Os jogos de tabuleiro sempre foram uma ótima maneira de reunir a família.

Jogos como Banco Imobiliário, Detetive e Ludo proporcionavam diversão e interação, além de ensinar habilidades como estratégia, paciência e trabalho em equipe.

Hoje, os videogames e os jogos digitais têm tomado o lugar desses jogos tradicionais.

As crianças de hoje passam mais tempo jogando sozinhas ou com amigos online, perdendo a oportunidade de se conectar com a família.

6. Ir à locadora

Nos anos 80 e 90, era comum as famílias assistirem a filmes em DVD ou fitas VHS.

Ir à locadora para escolher um filme era um momento muito especial.

As crianças de hoje raramente têm contato com esse tipo de mídia.

Por conta dos serviços de streaming, é possível ver filmes ou séries sem precisar sair de casa.

