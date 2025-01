Garota de programa paga motel após calote de cliente e ainda sofre tentativa de homicídio

Às autoridades, vítima afirmou ter sido enforcada e detalhou que só conseguiu escapar após se jogar do carro

Natália Sezil - 09 de janeiro de 2025

Caso aconteceu na região de motéis, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Google Street View)

Uma garota de programa, de 27 anos, relatou ter sido vítima de tentativa de homicídio de um cliente que também havia lhe dado um calote, na região de motéis em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu nesta quarta-feira (09), quando a jovem saiu com um cliente que já era conhecido. Ela explicou às autoridades que o programa teria acontecido normalmente, e que, somente ao fim do serviço, o homem teria informado que não possuía dinheiro.

Diante disso, além de não receber pelo trabalho, a profissional ainda teria precisado pagar pelo tempo no motel, prejuízos que, juntos, totalizariam R$ 500.

Após terem deixado o local, e entrarem no carro do suspeito, ele ainda teria começado a ameaçar matar a jovem, enforcando-a para tentar deixá-la sem ar. Ela teria conseguido escapar abrindo a porta do veículo e se jogando na calçada.

A profissional detalhou às autoridades que já havia se encontrado anteriormente com o cliente e que nenhum problema havia sido registrado com ele no passado. Apontou, também, que a motivação para as ameaças não estava clara.

A Polícia Militar (PM) não foi acionada, mas a ocorrência foi formalmente registrada na delegacia. Portanto, deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).