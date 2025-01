“Panelão” viraliza após promessa de distribuir 15 mil pamonhas de graça em Goiânia

Evento, que celebra Dia Estadual da Pamonha Goiana, já tem data para acontecer

Natália Sezil - 09 de janeiro de 2025

Pamonhadas são uma reconhecida tradição goiana (Foto: Divulgação)

Um evento programado para o dia 1º de fevereiro promete alegrar os goianos que são fãs de pamonha, após o anúncio de que mais de 15 mil unidades da iguaria serão distribuídas gratuitamente em Goiânia.

Trata-se da comemoração ao Dia Estadual da Pamonha Goiana, que acontece na Praça do Violeiro, no Setor Urias Magalhães, região Norte da capital.

O horário ainda não foi definido, mas a confirmação do programa já entusiasmou muitos moradores. A iniciativa do Deputado Estadual Gugu Nader (Agir), cuja proposta é fazer o “maior panelão de pamonhas do mundo”, viralizou nas redes sociais.

O anúncio já registrou mais de 1,3 milhão de visualizações, e ultrapassou os 1,2 mil comentários. Muitos internautas compartilharam a animação, e deixaram claro que percorreriam grandes distâncias apenas para prestigiar o evento e pegar uma unidade.

Uma usuária comentou: “calculando a distância de Brasília pra Praça do Violeiro pra comer pamonha! O cheiro deve ficar um absurdo de bom”. Já outra brincou: “procurando o primeiro voo pra Goiânia no dia 1”.

Um terceiro internauta elogiou a capital ao ficar sabendo da programação. “Eu juro que queria ser de Goiânia. Meu Deus terra boa”, disse, enquanto outro pediu: “tem como mandarem pra São Paulo?”.