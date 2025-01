Por que a picanha é tão cara? Entenda o que define o valor de cada corte

Entenda os fatores que fazem esse corte ter um preço bastante elevado e como isso reflete na economia e no consumo em casa

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2025

Picanha. (Foto: Reprodução)

Quando falamos em churrasco, imediatamente nos vem à mente uma peça de picanha grelhada na churrasqueira, não é mesmo?

Assim, essa carne é um dos cortes mais queridinhos entre os brasileiros, mas também está entre as peças mais caras do açougue.

Dessa forma, a picanha realmente é um pedaço de carne bem específico que torna o seu preço bastante elevado. E muita gente se pergunta: afinal, o que faz a picanha ser tão cara em comparação a outros cortes de carne?

A picanha é um dos cortes mais apreciados no Brasil e a resposta para o seu alto valor está na quantidade limitada desse corte por animal e a qualidade da carne.

Assim, os especialistas explicam que cada boi possui apenas duas picanhas em seu corpo, o que acaba aumentando o fator de exclusividade. Os custos com alimentação e manejo impactam diretamente no sabor e maciez da carne do animal.

O fator econômico

Os economistas reforçam que o preço da picanha também é afetado por questões econômicas, como alta do dólar, custos de produção e exportações elevadas. Quanto maior o custo de cuidado com a carne do boi, maior será o preço da picanha.

O corte atinge, em média, de 1 a 1,2 kg por animal. A carne pequena a ser oferecida a torna escassa, principalmente em épocas de alta demanda, como festas de fim de ano e feriados nacionais.

A logística de importação e exportação também impactam no custo da picanha. Essa carne brasileira precisa de boa armazenação e transporte em condições diferenciadas para manter a qualidade. Esse conjunto de fatores acaba elevando os gastos.

