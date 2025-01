Prédios históricos de Goiânia receberão investimento de R$ 19 milhões após anos de desgaste

Além de intervenções já concluídas e programadas, novas obras também devem ser realizadas ao longo do segundo semestre

Paulo Roberto Belém - 09 de janeiro de 2025

Museu Zorostro Artiaga está recebendo investimento de R$ 6,6 milhões para ser restaurado (Foto: Governo de Goiás)

Um valor milionário está sendo dedicado a reforma dos prédios e equipamentos históricos que têm a Praça Cívica, em Goiânia, como endereço. Segundo o Governo, R$ 19 milhões estão no orçamento das obras já concluídas e das outras cinco em andamento.

Recentemente, uma vistoria liderada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) foi realizada, iniciando pelo Palácio das Esmeraldas, residência oficial da governadoria, onde estão sendo aplicados R$ 3,5 milhões.

Um segundo local evidenciado foi o Centro Cultural Marietta Telles, onde está instalado o Cine Cultura. Só na tradicional sala de cinema inaugurada há 35 anos, o Governo diz estar aplicando R$ 1,4 milhão na reforma.

Museu

Já o local que está recebendo suporte de R$ 6,6 milhões para voltar a ficar como novo, é o Museu Zoroastro Artiaga. O valor corresponde à restauração que tem objetivo de recuperar as características originais do prédio.

No local, a obra é realizada em etapas e atualmente está aguardando a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para conclusão, por se tratar de um prédio que não pode ter a arquitetura mudada.

O Governo destaca outros prédios que receberam melhorias, como outras dependências do Centro Cultural Marietta Teles e a Secretaria de Desenvolvimento Social, concluídos em junho passado ao valor de R$ 3,5 milhões.

Expectativa

Ainda há a promessa de novas intervenções para o segundo semestre. Isso porque estão previstas novas intervenções no interior do Centro Cultural Marietta Teles e uma segunda rodada de obras no prédio da antiga Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) para receber parte da estrutura da Secretaria de Cultura (Secult).

Nestes casos, os projetos estão em fase de elaboração e por isso o custo total das intervenções ainda não foi definido.