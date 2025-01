Saiba como economizar na hora de alugar um Airbnb (dicas vão te salvar)

É necessário usar a plataforma de uma maneira estratégica para conseguir bons preços e não perder dinheiro

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ahmet ÇÖTÜR)

Quem não gosta de viajar, não é mesmo? E para uma viagem dar certo, o planejamento é essencial!

Além disso, a hospedagem é um dos aspectos mais importantes, afinal, não adianta nada chegar no destino sem lugar pra ficar.

Atualmente, uma das plataformas mais comuns de se encontrar uma hospedagem é o Airbnb, mas é necessário usar a plataforma de uma maneira estratégica para conseguir bons preços e economizar.

Primeiramente, é importante entender o que é o Airbnb.

O Airbnb é uma plataforma online que conecta anfitriões, que oferecem suas casas ou quartos para aluguel, com viajantes em busca de hospedagem. Disponível em diversos países, ele permite escolher entre opções que vão desde apartamentos inteiros a acomodações compartilhadas, sempre com a praticidade de reservar diretamente pelo site ou aplicativo.

É uma alternativa flexível e muitas vezes mais econômica que hotéis tradicionais, ideal para quem busca conforto e personalidade na estadia.

Agora vamos às dicas. Antes de qualquer coisa, não deixe para a última hora. Quanto mais próximo da data da viagem, menores as opções disponíveis e maiores os preços. Planejar com antecedência garante mais alternativas para escolher algo que realmente se encaixe no seu orçamento e nas suas necessidades.

Outra dica essencial é usar os filtros do aplicativo. Eles são seus maiores aliados na busca pelo Airbnb ideal. Defina valores máximos, escolha o tipo de acomodação e inclua comodidades importantes para você. Isso não só economiza tempo como evita cair em armadilhas, como reservar um espaço que não atenda ao que você espera.

Enquanto navega, não se esqueça de verificar as avaliações. Os comentários de hóspedes anteriores revelam muito sobre a experiência real no local. Dê atenção especial a pontos mencionados repetidamente, sejam eles positivos ou negativos. Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a fazer escolhas mais seguras.

Além disso, explore a vizinhança do lugar onde você pretende se hospedar. Um preço mais baixo pode ser tentador, mas considere o custo-benefício. Uma acomodação distante das suas atividades pode gerar despesas extras com transporte, anulando qualquer economia inicial. Pesquisar sobre a região é simples e pode evitar arrependimentos.

Economizar em um Airbnb é totalmente possível com o planejamento certo. Basta prestar atenção nos detalhes, usar as ferramentas disponíveis e organizar sua reserva com tempo. Assim, você aproveita sua viagem sem gastar mais do que o necessário.

