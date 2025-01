Supermercado pode cobrar por sacola? A resposta vai te surpreender

Se você passou por essa situação, provavelmente ficou indignado. Mas será que o estabelecimento realmente pode fazer isso?

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Imagine a seguinte situação: você foi a um supermercado fazer as compras do mês e, na hora de embalar as compras para levar para casa, o estabelecimento informou que as sacolinhas precisam ser compradas.

E agora? Eles podem fazer isso?

Pois bem, se você já passou por essa situação, pode até ter ficado indignado, mas existe uma justificativa plausível para isso. Confira!

O primeiro ponto a entender é que a cobrança pelas sacolas plásticas não é uma regra nacional.

Cada estado ou cidade pode adotar leis específicas sobre o tema.

Em algumas regiões do Brasil, há regulamentações que obrigam os supermercados a fornecerem as sacolas gratuitamente. Em outras, é permitida a cobrança.

Essa diversidade de regras é um reflexo da autonomia legislativa que estados e municípios têm para regular o consumo e o descarte desses itens.

Portanto, antes de achar injusto ou fora do comum, vale a pena conferir as leis locais para entender o que é permitido.

Outro detalhe importante é que, caso o supermercado cobre pela sacola, ela não pode conter nenhum tipo de propaganda, logo ou marca do estabelecimento.

Isso acontece porque, ao pagar por um produto, o consumidor não deve ser obrigado a fazer publicidade gratuita para a empresa.

Essa regra é clara e protege os direitos do cliente. Então, da próxima vez que se deparar com uma cobrança, observe bem a sacola fornecida e veja se ela atende a essa exigência.

Mas por que os supermercados cobram pelas sacolas?

Essa medida faz parte de uma iniciativa maior de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

A ideia é reduzir o consumo desenfreado de plástico, que tem um impacto devastador na natureza.

Com a cobrança, os consumidores são incentivados a reutilizar sacolas ou adotar alternativas mais ecológicas, como sacolas retornáveis, caixas de papelão ou carrinhos de feira.

Essa pequena mudança no comportamento de consumo pode gerar um impacto significativo na redução de resíduos plásticos.

