Com menos de cinco minutos dessa atividade, pais estão melhorando o desenvolvimento dos bebês e prevenindo complicações

Ao Portal 6, pediatra explicou como realizar a prática com segurança e os benefícios envolvidos

Davi Galvão - 10 de janeiro de 2025

Prática deve ser supervisionada pelos pais. (Foto: Ilustração/Vika Glitter/Pexels)

Seja com pais de primeira viagem, ou mesmo com os que já embarcaram nessa ‘aventura’ alguma vez, a preocupação com o bem-estar e desenvolvimento dos bebês mantém-se sempre constante.

É aí que entram as estratégias e técnicas para que os recém-nascidos possam progredir da melhor forma possível. Uma dessas táticas que vem se popularizando cada vez mais é o tummy time, ou “tempo com a barriga”.

A prática vêm se tornando cada vez mais usual entre os pais, principalmente devido à disseminação dos benefícios envoltos com a atividade. Foi como destacou, em entrevista ao Portal 6, a pediatra anapolina Andressa Hirako,@andressahirako, ao se referir ao fortalecimento muscular e também ao melhor desempenho sensorial, por exemplo.

Conforme ela, o tummy time pode ser realizado logo nos primeiros dias de vida e termina quando o bebê começar a engatinhar.

“É uma prática, como o próprio nome diz, de colocar o neném deitado de bruços, com a barriguinha para baixo, em cima de um tapete ou alguma superfície firme, para que ele possa ter a liberdade de explorar o mundo ao redor”, detalhou.

Os benefícios da prática são vários e envolvem principalmente o fortalecimento do grupo muscular do pescoço e das costas e também contribuir para o desenvolvimento motor e sensorial, com os pequenos aprendendo sobre tudo o que os cercam.

Além disso, o tummy time também ajuda a prevenir a assimetria craniana, que nada mais é do que o achatamento do crânio. A pediatra explicou que bebês que passam muito tempo deitados da maneira convencional – de costas – podem apresentar esse problema ao longo do desenvolvimento.

Para realizar a prática com segurança, a médica destacou que é importante a supervisão constante dos pais, pois como se trata da primeira fase da vida dos bebês, há o risco de eles abaixarem a cabeça e não conseguirem levantá-la novamente, o que pode causar sufocamento.

Com as ressalvas feitas, Andressa destacou a prática é totalmente segura e indicada entre os profissionais, sendo também um importante momento de conexão com os filhos.

Outra dica é os pais apostarem em brinquedos durante esses momentos, especialmente com nenéns um pouco mais crescidos. Por fim, não é necessário longos períodos de tummy time, visto que atividades de cerca de três a cinco minutos já suficientes.