Como ativar a transcrição de áudio pelo WhatsApp: a função mais esperada já está disponível

Em muitas situações, pode ser mais prático ler um texto do que ouvir o áudio

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Recentemente, o WhatsApp lançou uma das funções mais aguardadas pelos usuários: a transcrição de áudios.

Agora, você pode ler as mensagens de voz que recebe no app, sem precisar ouvi-las.

Essa novidade traz mais praticidade, especialmente em situações em que não é possível ouvir o áudio, como em ambientes barulhentos ou quando você está em uma reunião.

Esse novo recurso tem o potencial de transformar a maneira como interagimos com as mensagens de voz no WhatsApp.

Além disso, ele pode ser muito útil para pessoas com dificuldades auditivas, tornando a comunicação mais acessível.

Mas afinal, como ativar esse recurso? Siga o passo a passo:

Acesse as Configurações do WhatsApp

Abra o WhatsApp e toque nos três pontinhos no canto superior direito da tela. Em seguida, toque em “Configurações” para entrar no menu de opções do aplicativo. Clique em “Conversas”

Dentro do menu de configurações, encontre e clique na opção “Conversas”. É aqui que você vai ajustar as configurações relacionadas às suas conversas no app. Selecione “Transcrição de mensagens de voz” e ative a função

Na tela de conversas, localize a opção “Transcrição de mensagens de voz”. Toque nela e ative a funcionalidade. Com isso, o WhatsApp passará a transcrever as mensagens de voz automaticamente. Escolha o idioma para a transcrição

Após ativar a função, você poderá escolher o idioma que deseja para a transcrição. Isso facilita a leitura dos áudios, especialmente se você recebe mensagens em diferentes línguas. Transcreva o áudio desejado

Depois de configurar tudo, basta abrir qualquer conversa e tocar no áudio que você quer transcrever. Quando o áudio começar a tocar, você verá a opção “Transcrever” na tela. Toque nela e, imediatamente, o texto correspondente ao áudio será exibido na tela, permitindo que você leia o conteúdo rapidamente.

A transcrição de áudios também contribui para uma maior organização das mensagens.

Se você tem um histórico de conversas com muitos áudios, pode ser mais fácil localizar e compreender rapidamente o conteúdo transcrito.

Isso evita o trabalho de ter que ouvir cada mensagem de voz e torna a experiência do WhatsApp mais eficiente e prática.

