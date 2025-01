Procon Anápolis revela onde encontrar materiais escolares mais baratos; veja lista

Levantamento realizou pesquisa nas papelarias Tributária, Bom Jesus, Jundiaí, Universitária e Kalunga

Thiago Alonso - 10 de janeiro de 2025

Procon realizou pesquisa com materiais escolares. (Foto: Divulgação/ Procon Goiás)

O Procon identificou uma série de variações nos preços de materiais escolares em Anápolis, incluindo itens muito procurados pelos pais durante o período de volta às aulas.

Um levantamento realizado entre a terça (07) e quinta-feira (09) pelo Departamento de Educação e Pesquisa do órgão apontou uma variação de 380% nos produtos.

Entre os locais consultados estão as papelarias Tributária, Bom Jesus, Jundiaí, Universitária e Kalunga. Dentre os materiais com maior diferença de preço, a caneta esferográfica figurou no topo da lista, custando R$ 0,75 na Papelaria Tributária, enquanto na Kalunga, o valor encontrado foi de R$ 3,60, representando uma variação de 380%.

A régua acrílica de 30 cm foi outro alvo do estudo, sendo encontrada por R$ 1 na Papelaria Universitária e por R$ 3,40 na Papelaria Tributária, um salto de 240%.

Outro vilão que apareceu no levantamento foi a caneta hidrocor. Um pacote com 12 unidades e com a ponta fina foi registrado por R$ 4,90 na Papelaria Bom Jesus, enquanto o mesmo produto, na Papelaria Tributária, custava R$ 14,90.

As variações não se limitaram aos itens essencialmente escolares, visto que mercadorias como as famosas lancheiras apresentaram taxas de até 123% em diferentes lugares. Na Papelaria Universitária, o valor encontrado foi de R$ 39,90, enquanto na Papelaria Jundiaí, o custo foi de R$ 89,90.

Ao todo, cerca de 30 produtos foram consultados no levantamento feito pelo Procon. Cadernos, lápis de cor, tesouras, borrachas e apontadores estão entre os preços coletados.

É possível conferir todos os itens incluídos na pesquisa por meio de uma planilha disponibilizada pelo órgão.