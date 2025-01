Procon Goiás revela onde comprar materiais escolares mais baratos em Goiânia; veja lista

O Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços em 15 papelarias de Goiânia, com o objetivo de orientar os consumidores na compra de material escolar. Os dados foram coletados entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, abrangendo 60 itens frequentemente encontrados nas listas de material escolar, como lápis, apontadores, cadernos e borrachas.

Entre os estabelecimentos visitados estão a Papelaria Dinâmica, Papelaria Rex, Livraria Leitura e Kalunga e a Papelaria Tributária, distribuídas por diversas regiões da capital. A pesquisa revelou variações significativas de preço entre os itens. O lápis preto nº 2, da marca Faber-Castell, por exemplo, apresentou uma diferença de 577,78%. Deste, o menor preço, de R$ 0,90, foi encontrado na Papelaria Tributária, e o maior preço, de R$ 6,10, na Kalunga.

Outro exemplo é o apontador de plástico com depósito, também da Faber-Castell, que variou 420%, sendo encontrado por R$ 1,25 na Papelaria Rex e por R$ 6,50 na Papelaria Astral. Já o conjunto de canetas hidrocor ponta grossa, com 12 unidades, da marca Acrilex, teve preços oscilando entre R$ 12,99 na Papelaria Rex e R$ 46,50 na Papelaria Primavera, diferença de 257,97%.

A pesquisa também destacou diferenças em itens como borrachas e cadernos. A borracha branca nº 60, da Mercur, custava R$ 0,25 na Papelaria Rex e R$ 1,00 na Papelaria Compacta, uma variação de 300%. Já o caderno universitário de 20 matérias, da Tilibra, teve preços que variaram entre R$ 19,99 na Papelaria Rex e R$ 66,00 na Scrita Azul, o que representa uma diferença de 230,16%.

A superintendência do Procon reforça a importância de pesquisar antes de realizar as compras, pois variações de preço significativas podem impactar diretamente no orçamento familiar. Além disso, o órgão orienta que as escolas não podem exigir marcas específicas de produtos ou determinar o local de compra.

Os consumidores podem encontrar a lista completa dos estabelecimentos pesquisados e os respectivos preços neste link. O órgão também disponibiliza canais de atendimento para dúvidas e denúncias, como o telefone 151 e o site www.procon.go.gov.br.