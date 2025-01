Sessão extraordinária define o tom dos embates na Câmara e posiciona Dominguinhos como principal opositor de Márcio Corrêa

Ex-presidente liderou discussões sobre projeto que mudava o regimento interno e movimentou o debate no Legislativo

Pedro Hara - 10 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa e Dominguinhos estarão em lados opostos. (Fotos: Elvis Godoy e Ismael Vieira)

A segunda sessão extraordinária desta legislatura na Câmara de Anápolis, realizada nesta sexta-feira (10), deixou claro como será a dinâmica entre situação e oposição nos próximos quatro anos.

Ex-presidente da Casa, Domingos Paula (PDT), desponta como uma das principais vozes contrárias à gestão de Márcio Corrêa (PL). Dominguinhos presidiu a Câmara no biênio 2023-2024, durante o mandato de Roberto Naves (Republicanos).

Durante a discussão sobre a alteração do regimento interno, que permite que integrantes da Mesa Diretora sejam nomeados como líderes do prefeito, o pedetista criticou duramente a medida. Nem mesmo o ex fiel escudeiro, Jakson Charles (PSB) escapou das críticas.

Por outro lado, o grupo de apoio ao governo defendeu a prerrogativa de Márcio Corrêa de escolher livremente seu líder, sem restrições previstas no regimento interno.

Após intensas discussões, a alteração foi aprovada, apesar dos votos contrários de Dominguinhos, Fred Caixeta (PRTB) e Rimet Jules (PT).

O prefeito ainda não definiu quem ocupará a função de líder. No momento, o nome mais cotado é o do 1º secretário, Jean Carlos (PL). Entretanto, o vice-presidente da Casa, José Fernandes (MDB), também está entre os possíveis indicados para o posto.