Zap da Prefeitura volta a agendar consultas pela primeira vez desde a troca da gestão em Anápolis

Diversos anapolinos relatarem dificuldade em acessar o serviço durante os últimos dias

Davi Galvão - 10 de janeiro de 2025

Sede do Zap da Prefeitura de Anápolis, no setor Central. (Foto: Captura/Google Maps)

Ao tentar agendar exames médicos e laboratoriais pelo Zap da Prefeitura ao longo dos últimos dias, anapolinos perceberam que o sistema não mais estava ativo, inviabilizando o processo. Em nota, a Prefeitura garantiu que os atendimentos foram normalizados após realização de treinamentos.

Ao Portal 6, pacientes revelaram que o serviço de atendimento automatizado até chegava a funcionar, com os ‘robôs’ pedindo informações acerca dos pacientes. Porém, ao anunciar que um atendente irá assumir a conversa, o serviço não progredia.

Este foi o caso de Ana Clara Martins, anapolina de 22 anos que, nesta quarta-feira (08), compareceu na UBS Santa Maria de Nazareth, sendo informada de que precisaria realizar 28 exames distintos.

Após tentar marcar os procedimentos pelo Zap da Prefeitura e não obter sucesso, retornou ao posto de saúde, na esperança de que, pessoalmente, pudesse encaminhar as solicitações.

Porém, ao conversar com a recepcionista, foi informada de que o serviço automatizado não estava mais funcionando desde a troca de gestão, com os funcionários responsáveis pelo sistema tendo sido exonerados e que tampouco era possível agendar os exames nas próprias unidades de saúde.

O Portal 6 também compareceu em outra unidade de saúde, localizada no bairro JK Nova Capital, na tarde desta sexta-feira (10), onde a equipe do local confirmou a inoperância do Zap da Prefeitura e que, por enquanto, agendamentos deveriam ser realizados diretamente na Regulação, localizada na Av. Minas Gerais, no Jundiaí.

Confira a nota completa da Prefeitura: