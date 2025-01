Bairros de Goiânia poderão ficar sem água na próxima semana; saiba quais

Interrupções devem ocorrer devido uma manutenção programada na Saneago no Setor Negrão de Lima

Thiago Alonso - 11 de janeiro de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Por meio de um comunicado, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) informou que 49 bairros de Goiânia podem ter o fornecimento de água e esgoto afetado previamente na próxima quarta-feira (15).

Segundo a empresa, as prováveis instabilidades se devem às obras de interligação de uma adutora na Av. Vereador José Monteiro, localizada no Setor Negrão de Lima, região Leste da capital.

Os serviços devem ser iniciados às 03h, sendo finalizados às 23h30 do mesmo dia. A previsão é que não haja suspensão do fornecimento durante o período.

Por conta disso, a recomendação da Saneago é que o uso de água neste dia seja realizado de forma moderada, a fim de prevenir eventuais problemas ou contratempos acerca das obras.

Dentre os locais que podem ser afetados estão o Bairro Feliz, Campus Samambaia UFG, Chácara Elísios Campos, Chácaras Botafogo, Chácaras Retiro, Conjunto Campus, Conjunto Yara, Granja Agrícola Jacirema, Jardim Bom Jesus, Jardim Califórnia, Jardim Novo Mundo (Parcial), Jardim Pompéia, Jardim São Judas Tadeu e Loteamento Morada dos Sonhos 2.

A manutenção também pode ser sentida no Nova Vila, Parque Industrial de Goiânia, Residencial Atalaia, Residencial dos Ipês, Residencial Morada do Bosque, Residencial Morada do Ipê, Residencial Nossa Morada, Residencial São Geraldo, Residencial Vale do Araguaia, Setor Aeroporto (Parcial), Setor Central (Parcial), Setor Crimeia Leste, Setor Crimeia Oeste, Setor Goiânia 2, Setor Leste Vila Nova, Setor Morais e Setor Negrão de Lima.

O mesmo deve ocorrer no Setor Norte Ferroviário, Vila Bandeirantes, Vila Colemar Natal e Silva, Vila Froes, Vila Itatiaia, Vila Jaraguá, Vila Maria Rosa, Vila Martins, Vila Megale, Vila Monticelli, Vila Morais, Vila Oswaldo Rosa, Vila Romana, Vila Santa Isabel, Vila São Luiz, Vila Viana, Vilage Atalaia e Villagio Toscana.

A previsão é que o fornecimento ocorra normalmente ao fim da operação, se concluindo completamente até o dia seguinte.