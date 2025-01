Empresa de Goiânia cresce ao oferecer serviço de ‘acompanhamento’ para pets em casamentos

Preparativo com os animais é realizado desde antes da cerimônia, até a entrada e pós-evento

Thiago Alonso - 11 de janeiro de 2025

Pets viraram febre nos casamentos. (Foto: Divulgação/GoDog)

O casamento é um dos momentos mais especiais na vida de um casal e, por isso, convidar pessoas importantes é parte fundamental. Foi assim que uma empresa goiana decidiu possibilitar a inclusão da presença dos pets — convidados mais do que especiais nestes eventos.

Localizada no Setor Marista, região Sul de Goiânia, a GoDog (@godog.goiania) realiza todo um serviço com animais em cerimônias, sejam matrimônios ou até outros eventos, levando os ‘filhos de quatro patas’ para essa ocasião única.

Ao Portal 6, Ludmila Pereira, fundadora da empresa, explicou que o negócio, fundado em junho de 2023, já nasceu com este propósito, após ela identificar uma certa demanda no mercado de transporte de animais, além de um foco específico em cerimônias.

Seis meses após a inauguração, a demanda de clientes saltou para 70%, se mantendo desde então. De acordo com ela, são cerca de 210 transportes semanais, sendo que são atendidos pelo menos dois eventos — com todo o aparato — todos os meses.

Como funciona?

Segundo a empresária, o suporte é realizado desde o começo, antes do evento se iniciar — preparando tanto os pets quanto os tutores.

“A empresa busca o pet naquele local destinado pelo tutor e leva até o evento. Ali, no local, a gente faz todos os cuidados necessários com os pets até a entrada e a participação”, explicou em entrevista à reportagem.

Ludmila explicou que esses cuidados incluem toda a produção conforme o desejo dos noivos, desde roupinhas e acessórios, sempre priorizando o bem-estar dos convidados de ‘quatro patas’.

“Muitas vezes, os tutores querem o pet presente na cerimônia, entretanto, todas as pessoas de confiança dele vão estar ali também e não vão poder fazer todo esse acompanhamento. O tutor tem a vontade de que o pet participe daquele momento ali com ele, né? Aquele momento especial, seja um aniversário, seja uma data comemorativa ou um casamento”, pontuou.

Já no evento, a GoDog se responsabiliza por toda a supervisão antes da entrada, de modo que o pet se mantenha bem durante todo o período.

“Para minimizar o estresse, o desgaste emocional do pet, físico, psicológico, a gente também leva brinquedos interativos, petiscos, água gelada, todo esse acompanhamento do pet da entrada”, explicou.

“Aí, na hora que está próximo da entrada dele para o evento, a gente direciona até o local. Acompanha, faz a entrada, direciona ele até na frente, faz todas as honras”, continuou.

Depois da cerimônia, os animais são levados novamente para a supervisão da empresa, ficando lá até o momento das fotos, novamente priorizando a saúde e o conforto deles.

Quanto custa?

Quem quiser ter essa experiência com o animalzinho de estimação na cerimônia precisa desembolsar entre R$ 1,3 mil e R$ 2,5 mil, variando de evento para evento. Os pacotes mais caros incluem até ‘making-offs’ dos preparativos do pet até o grande momento.

Os valores, desde o mais básico até o premium, incluem todo o procedimento, como acompanhamento, adestramento para participar da cerimônia, alimentação e preparação. No entanto, os tutores precisam arcar com os custos das vestimentas e acessórios, visto que estes podem optar por roupas temáticas combinando com a estética.

Não se limitando a cachorros, a GoDog também realiza esse serviço com outros pets domésticos, como os gatinhos. Apesar disso, o adestramento com certas raças ou espécies tende a variar, sendo necessário consultar com a empresa a viabilidade.

Mesmo sendo localizada em Goiânia, a empresa também atende clientes no interior de Goiás e em determinadas localidades.