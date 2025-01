Em menos de 24h, carro roubado em Anápolis e recuperado pela PM

Após perseguição, suspeito abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé em uma zona de mata

Davi Galvão - 12 de janeiro de 2025

Volkswagen Gol foi localizado pelos militares. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) localizou, na manhã deste domingo (12), o veículo roubado de uma fazenda em Anápolis, na noite do dia anterior.

As autoridades relataram que tinham a informação de que os suspeitos poderiam ter fugido pela BR-153 sentido a cidade de Jaraguá. Com isso, conseguiram localizar o automóvel subtraído, um Volkswagen Gol, em um posto de combustível nas proximidades do município.

Ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito empreendeu fuga e seguiu até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde abandonou o veículo e correu para uma zona de mata, não sendo localizado.

No interior do carro, os policiais encontraram 17 munições de espingarda calibre 12, um aparelho celular, além de roupas e perfumes.

Diante dos fatos, o veículo e os bens encontrados foram apresentados na Central de Flagrantes de Jaraguá.

Em tempo

O automóvel foi roubado de uma chácara na zona rural de Anápolis, na noite deste sábado (11).

Na ocasião, o casal de caseiros que tomava conta do imóvel, foi rendido por um homem armado. As vítimas foram trancadas em um quarto enquanto os bens eram subtraídos.

Além do automóvel, três aparelhos celulares também foram roubados.