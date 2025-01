Fortes chuvas causam transtornos em diversos setores de Goiânia

Imagens registraram pontos da cidade em que veículos menores sequer conseguem passar pelos alagamentos

Natália Sezil - 12 de janeiro de 2025

Alagamentos na Feira do Sol e na Avenida Anhanguera. (Foto: Reprodução)

Vídeos registrados em Goiânia, neste domingo (12), mostram os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram a capital.

O temporal causou alagamento em diversos pontos da cidade, como na Avenida Anhanguera, no Setor Campinas, e na Feira do Sol, no Setor Oeste.

Imagens mostram a água se acumulando nas ruas e invadindo o meio-fio, de modo que carros pequenos têm dificuldade para trafegar pela cidade.

Um dos registros exibe o momento em que um ônibus consegue passar pelo alagamento na Avenida Anhanguera, mas um veículo menor precisa ligar o pisca alerta e esperar.

Já outro vídeo mostra os transtornos causados na Feira do Sol, onde a chuva atinge as mercadorias e se acumula embaixo dos carros, causando inconvenientes a comerciantes e frequentadores.