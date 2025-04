Alerta para tempestades, raios e rajadas de vento em Goiás no domingo de Páscoa; veja cidades

Previsão é do boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo)

Paulo Roberto Belém - 19 de abril de 2025

Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Domingo de Páscoa (19) promete reunir familiares e amigos para as celebrações pascais, sendo, principalmente a celebração da ressureição de Jesus Cristo para os cristãos, seja pela simbólica entrega de ovos de chocolate.

Neste sentido, a previsão do tempo é algo a ser considerado, levando em conta uma importante informação: o dia deverá ser com sol e variação de nuvens, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Em relação a temperatura máxima, esta não deve passar dos 32°, na média estadual, com umidade relativa do ar variando entre 50 e 95% em todo o território goiano.

Essa condição, aliada à umidade, irá favorecer a formação de áreas de instabilidade em diversas regiões do estado de Goiás, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Destacando a quantidade de chuvas que podem favorecer esse cenário, Goiânia e cidades da maior parte da Região Metropolitana deve ter 08 mm de chuva, conforme indica a previsão do instituto.

Anápolis, que tem um clima mais ameno que a capital, registrará 07 mm, sendo acompanhada por Itumbiara, Ouvidor, Mineiros, Ipameri, Morrinhos, Flores, Iporá e São João da Paraúna, cidades que estão espalhadas em todas as regiões do estado.

Já aquelas que apresentam maior volume de chuvas, estão Formosa e Cristalina, com 10 mm, além de Três Ranchos e o município de Santa Helena, que fica na região Sudoeste, com 09 mm de água a cair do céu.

Assim, é importante olhar para o céu, a fim de se evitar de molhar em confraternizações ao ar livre, além de, ficar atento à questão das tempestades e rajadas de vento que podem ocorrer, sendo necessário considerar a ocorrência dos fenômenos para se expor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!