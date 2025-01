Mulher que contraiu raiva humana após ser mordida por sagui morre no Recife

Uma mulher de 56 anos que contraiu raiva humana morreu no sábado (11) no Recife. É o primeiro caso da doença em oito anos em Pernambuco.

Mulher foi mordida na mão esquerda por um sagui em 28 de novembro de 2024. Ela procurou atendimento em Santa Maria do Cambucá, no agreste pernambucano, onde morava, e foi orientada a tomar soro e quatro injeções, mas não voltou para seguir com o tratamento.

Quadro se agravou quase um mês depois, segundo a imprensa local. Ela foi transferida para o Huoc (Hospital Universitário Oswaldo Cruz) em 31 de dezembro. O hospital é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas.

Paciente apresentava dormência, além de dores e fraqueza muscular. Em 2 de janeiro, ela evoluiu para um quadro neurológico grave com insuficiência respiratória.

Brasil registrou 48 casos de raiva humana entre 2010 e 2024. Nove foram causados por mordidas de cães, 24 por morcegos, seis por primatas não-humanos, dois por raposas, quatro por felinos e um por bovino, informou o Ministério da Saúde. Em outros dois casos, não foi possível identificar o animal que provocou a agressão.

Apenas dois pacientes sobreviveram à raiva humana no Brasil. Em 2008, Marciano Menezes da Silva foi mordido por um morcego, mas não recebeu a vacina antirrábica por “não apresentar sintomas da doença”. Um mês depois, ele começou a sentir dormência nos braços e febre alta e iniciou um tratamento no Huoc. Ele se tornou a quarta pessoa no mundo a sobreviver à raiva, mas com sequelas. Em 2017, um adolescente foi diagnosticado e conseguiu ser tratado a tempo em Manaus.

Hospital lamentou a morte. “Expressamos as mais sinceras condolências e desejamos, ainda, conforto, paz, e muita força para a família”.