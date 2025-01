Placa viraliza após fazer pedido muito específico: “expressamente proibido”

Internautas brincaram com a especificidade do recado, tentando "driblar" a proibição

Natália Sezil - 12 de janeiro de 2025

Registro foi compartilhado no X, antigo Twitter. (Foto: Reprodução)

Uma placa inusitada compartilhada no X (antigo Twitter) viralizou entre os internautas ao deixar em aberto qual seria o motivo para ela estar ali – porque, como diz o perfil da postagem (@templaca), “se tem placa, tem história”.

Embora a publicação exiba apenas o recado, sem compartilhar o contexto, o pedido feito já deu muito o que falar. O recado exibe em letras grandes: “expressamente proibido subir em cima das mesas e dar tiros”.

A postagem ultrapassou 80 mil visualizações, reuniu 700 republicações e mais de 6 mil curtidas. Nos comentários, os internautas riram do pedido: “achei um pouco específico”, disse um, enquanto outro foi irônico, apontando que “não pode mais nada também”.

Alguns usuários brincaram justamente com a especificidade do recado, tentando “driblar” a proibição. Diversos comentários apontaram que “embaixo da mesa pode” ou que “então pode dar tiro em pé no chão”.

Diante disso, um quarto usuário concluiu: “o povo reclamando… é só não subir na mesa, oras. Dê tiros pelo chão mesmo. Ou sobe numa cadeira”.