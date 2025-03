Placa no portão de casa chama atenção e vizinha se defende: “não sou eu”

Mensagem era para uma colega de moradia em específico, mas o bairro inteiro acabou se doendo e resolveu dar sua resposta também

Magno Oliver - 28 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @nazareamarga)

Uma troca de indiretas por meio de placas em um bairro no interior do Brasil bombou nas redes sociais e chamou atenção da internet.

A situação ganhou tanto destaque que a placa foi parar no Instagram da @nazareamarga.

Tudo começou depois que uma vizinha que gosta de curtir festas em casa se mudou para região.

Com alguns dias de mudança feita, uma moradora resolveu fazer algumas festas com amigos e o incômodo com a vizinha começou.

O que era para ser finais de semana tranquilos no bairro, acabou com festas regadas a som alto e muita diversão. A nova moradora resolveu fazer o nome entre a vizinhança.

Foi então que uma vizinha ficou incomodada com tanto barulho e festividades constantes, decidindo chamar a polícia para acabar com a farra.

Descontente com a dor de cabeça que a diversão se tornou, a nova moradora da rua resolveu fixar uma placa no portão de sua casa mandando um recado para geral.

A mensagem do cartaz dizia: “Cara vizinha, desculpa se a minha felicidade e a dos meus amigos te incomoda. Vou continuar dando minhas festas 1 vez ao mês, aceite isso”, começou ela na mensagem.

“A polícia tem mais o que fazer! Outra coisa: minha cadela late e você fala e grita. Cada um se comunica como pode. Detalhe: o animal racional aqui é você, haja como tal!”, finalizou.

A mensagem era voltada especificamente para a vizinha que havia chamado a polícia por conta das festas. No entanto, com medo de que fosse apontada como a “culpada”, uma outra moradora decidiu também colocar uma placa no portão se justificando.

Com o intuito de explicar que não tinha nada a ver com a confusão, ela fixou a mensagem que dizia: “Não sou eu kkkkkkkk”.

Confira o vídeo completo:

