CarnaRock Goiânia anuncia local inédito e com desconto exclusivo para foliões

Este ano evento contará com a presença da banda Biquini Cavadão, além dos grupos Venosa e Versário

Davi Galvão - 13 de janeiro de 2025

Banda Biquíni Cavadão está confirmada para o evento (Foto: Divulgação)

O CarnaRock Goiânia, conhecido bloco de pré-carnaval para os fãs de rock, já está com os ingressos à venda e, este ano, será realizado em um novo local na capital.

Para a edição de 2025, pela primeira vez o evento irá acontecer no WTC Events Center by Casa Bossa, no Setor Marista, no dia 22 de fevereiro, com abertura dos portões ao meio-dia.

Uma das grandes novidades desta edição é a oferta de 40% de desconto nas diárias do hotel do próprio WTC para os participantes do evento, que poderão utilizar o cupom “CARNAROCK40” e aproveitar ainda mais o fim de semana de festa.

No palco, o público poderá curtir shows de Biquini Cavadão, com clássicos como “Tédio” e “Zé Ninguém”, além da banda mineira Venosa, conhecida pelas performances eletrizantes. Além deles, a banda goiana Versário promete agitar o público com uma seleção de grandes sucessos.

O CarnaRock mantém o formato All Inclusive, oferecendo open bar com cervejas, drinks variados e bebidas não alcoólicas, além de um menu gastronômico diversificado, com opções para vegetarianos e veganos.

Os ingressos estão à venda na plataforma BaladAPP, com o primeiro lote saindo por R$ 380.