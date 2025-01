Como fazer a borracha da geladeira durar e ficar como nova

Com só dois ingredientes, você remove todas as sujeiras da borracha

Ruan Monyel - 13 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@vinasdicas)

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais indispensáveis em uma casa, garantindo que nossos alimentos sejam mantidos frescos e bem conservados.

Mas, para que ela funcione corretamente e cumpra sua função, é necessário adotar diversos cuidados com o equipamento, incluindo a manutenção da borracha de vedação.

Essa borracha é essencial para manter a temperatura interna do eletrodoméstico, e, por isso, fazer a manutenção corretamente é tão importante.

Os eletrodomésticos são verdadeiros aliados no dia a dia, exercendo funções extremamente importantes para o nosso bem-estar.

Dentre eles, alguns itens se tornaram “básicos” e indispensáveis em casa, como a geladeira, que é uma verdadeira parceira na conservação de alimentos.

Porém, com o passar do tempo e o uso constante do equipamento, é natural que a borracha de vedação comece a apresentar sinais de desgaste.

Isso pode incluir ressecamento, perda de flexibilidade e aderência, problemas que não apenas comprometem a eficiência da geladeira, mas também aumentam o consumo de energia elétrica.

No entanto, existe uma receitinha caseira, ensinada por um perfil no Instagram (@vinasdicas), que promete manter o componente em bom estado por mais tempo.

Para fazer é simples: em um recipiente pequeno, adicione água, um pouco de pasta de dente e duas colheres de detergente neutro.

Misture tudo muito bem e, em seguida, coloque a solução em um borrifador. Aplique diretamente na borracha e retire o excesso com um pano seco.

Dessa forma, toda a sujeira que atrapalha a vedação da geladeira sairá facilmente, deixando a borracha como se estivesse nova.

Por fim, uma dica extra é evitar o uso de materiais abrasivos, como escovas e buchas, durante a limpeza, pois eles podem danificar a aderência do componente. Veja o vídeo:

