Placa em avenida de Goiânia chama atenção de consumidores: “Disneylândia do Agro”

Estabelecimento focado no público do agronegócio e da cultura country se destacou nas ruas da capital

Thiago Alonso - 13 de janeiro de 2025

Placa foi vista no Setor Marista. (Foto: Reprodução/X)

Motoristas que passam pela Rua 87 têm se deparado com uma placa nada discreta figurando no alto de um estabelecimento, no Setor Marista, região Sul de Goiânia.

Localizada na região Sul de Goiânia, a estrutura nada discreta apresenta os dizeres “você chegou a Disneylândia do Agro” em caixa alta.

A placa em questão se refere ao Texas Center (@texascenter), um estabelecimento focado no público do agronegócio e da cultura country, sendo este o maior complexo Western da América Latina.

No local, clientes têm acesso a uma gama de produtos deste nicho, desde chapéus, roupas, selaria, decoração, home (seção de cama e mesa), acessórios e até uma lanchonete e uma barbearia.

Mesmo com o slogan criativo — e muito bem contextualizado —, piadas à parte não passaram despercebidas por internautas, que riram da situação.

“Goiânia é paia demais!”, comentou um seguidor. “Essa cidade é uma experiência, viu?”, completou mais um.