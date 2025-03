Laudo revela o que tinha em carnes de frigorífico clandestino de Anápolis

Portal 6 conseguiu apurar que suspeitos ainda estariam forjando selo para dar "procedência" aos produtos

Paulo Roberto Belém - 20 de março de 2025

Galpão foi localizado na Vila União, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 conseguiu apurar que um laudo da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) confirmou que as carnes apreendidas em um galpão na cidade eram realmente equinas.

De forma exclusiva, uma fonte, que pediu para não ser identificada, afirmou à reportagem que os produtos apreendidas no imóvel localizado na Vila União, tratam-se de cavalo, sem qualquer mistura com carne bovina.

Foi revelado, inclusive, que etiquetas de um frigorífico de um município da Região Metropolitana de Goiânia estariam sendo usadas de forma ilegal, sem o consentimento da empresa, para dar “procedência” aos produtos. Esse estabelecimento já teria sido informado sobre o uso indevido.

A reportagem entrou em contato com a Agrodefesa nesta quinta-feira (20), que se limitou a confirmar que o relatório foi, de fato, produzido pela agência e já teria sido encaminhado para a Polícia Civil (PC) local, que protagoniza as investigações sobre o caso.

Contudo, a secretaria não deu maiores informações sobre o teor do conteúdo enviado.

O que diz a polícia

Em contato com a titular da 1ª Delegacia de Polícia de Anápolis (DPA), Geinia Maria Eterna, também nesta quinta-feira, a delegada confirmou estar à espera do documento, mas que, não o tendo em mãos, preferiu não antecipar qualquer informação.

“Recebendo-o, vou abri-lo, procurar todas as respostas dos ofícios emitidos para que a gente fale de uma maneira geral de vários pontos da investigação. É um caso que envolve muitas autoridades”, disse, complementando também que ainda irá reunir mais informações antes de se manifestar.

Relembre

Desde a explosão do caso, e a descoberta do local que estaria sendo usado como depósito das carnes abatidas, o fato mais recente foi a apresentação à polícia do suposto responsável pela propriedade onde as apurações tiveram início.

Em meio a isso, cavalos resgatados foram acolhidos por instituições, sendo que parte deles foram reivindicados pelo cantor Zezé di Camargo. Localmente, especulações começaram a surgir sobre quais estabelecimentos de Anápolis estariam comprando e revendendo as carnes de origem equina, de forma deliberada ou não.

O assunto tem sido um dos mais comentados da cidade, por conta da dúvida quanto a esses estabelecimentos. Inclusive, uma suposta lista desses locais chegou a ser divulgada em grupos de WhatsApp, sem qualquer confirmação da Polícia Civil (PC).

