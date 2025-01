Sommelier revela o truque secreto para montar balde de bebida corretamente

Se você tem montado o seu balde de bebida só com gelo, saiba que isso não está certo

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / instagram / Decifrandovinhos)

A balada é o ambiente onde as pessoas se divertem e gostam de pedir baldes com gelo para tomar as suas bebidas e confraternizar com as pessoas.

Porém, muita gente não repara, mas montar o balde de bebidas ideal é uma arte e exige algumas técnicas específicas.

Dessa forma, uma sommelier viralizou nas redes sociais ao ensinar um método simples, mas eficiente, para manter as bebidas geladas e bem distribuídas. A dica chamou atenção de quem gosta de aproveitar festas.

Sommelier revela o truque secreto para montar balde de bebida corretamente

A especialista em bebidas Mariana Candido gravou um vídeo em seu Instagram, @decifrandovinhos, explicando o processo.

Na postagem, ela destacou a importância de adicionar gelo e uma pequena quantidade de água ao balde. O truque garante que a bebida fique gelada mais rapidamente, evitando desperdício e melhorando a experiência de consumo.

Ela recomenda encher o balde com bastante gelo e adicionar aproximadamente dois dedos de água.

Na filmagem, ela mostra que a água ajuda a espalhar o frio por todo o balde, gelando as bebidas mais rápido.

Outro ponto que chamou a atenção na publicação foi a organização das garrafas. A sommelier sugeriu posicionar as bebidas de maneira que fiquem parcialmente submersas na mistura de água e gelo.

Isso evita que partes das garrafas fiquem quentes, especialmente em ambientes com muita movimentação, como é o da balada.

A dica gerou grande engajamento nas redes sociais, com muitos seguidores testando e aprovando o método. “Chocada! Fiz isso no último churrasco e funcionou perfeitamente!”, comentou uma usuária.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marianna Candido | Sommelière de Vinhos (@decifrandovinhos)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!