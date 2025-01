Goiânia registra volume de chuva impressionante nesta terça-feira (14); veja setores mais afetados

Boletim divulgado pelo Cimehgo apontou quais regiões da capital mais sofreram com a tempestade

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2025

Visão aérea de rua da Região Central de Goiânia em dia de chuva. (Foto: Agência Cora Coralina)

Em um boletim divulgado nesta terça-feira (14), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) compartilhou quais foram as áreas mais afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia durante a tarde.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram a força da tempestade, que inundou a Marginal Botafogo e deixou uma pessoa presa debaixo da ponte da Avenida Independência, enquanto ela tentava se proteger do transbordamento do Córrego Botafogo.

Dentre as áreas listadas no levantamento do Cimehgo, as regiões mais afetadas foram a região Leste, com precipitação acumulada de 177,4 mm, e a Centro-Oeste, com acúmulo de 166,0 mm. Enquanto isso, registraram menor incidência de chuvas as regiões Sudoeste – 20,0 mm – e Central – 22,2 mm.

Quanto aos bairros, o boletim apontou que as maiores tempestades aconteceram no Setor Sul, onde houve 74,4 mm de precipitação. Em segundo lugar, aparece a Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, que registrou 72,8 mm; e, em terceiro, o Jardim Olinda, com 70,8 mm.

Na sequência, com índices menores, mas que ainda se destacam, estão o setor do Autódromo, com 62,4 mm, e o Balneário Meia Ponte, com 53,0 mm.

Quatro bairros ainda registraram precipitação entre 30,0 e 50,0 mm: Jardim América (35,2 mm), Perim (36,0 mm), Vera Cruz (38,4 mm) e Vila Pedroso (44,2 mm).