Jovem rouba Ford Belina em Anápolis, mas não consegue engatar a marcha ré

Vítima aproveitou do desconhecimento do suspeito para acionar a polícia

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2025

Carro furtado é modelo clássico de 1990. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 74 anos, teve o carro, um modelo Ford Belina clássico, furtado na tarde desta terça-feira (14), enquanto estava na Avenida Goiás, Setor Central de Anápolis. O que surpreendeu sobre o furto, entretanto, foi a brecha dada pelo suspeito logo após o delito.

O caso aconteceu enquanto a vítima tentava ir embora para casa, depois de sair de um estabelecimento na avenida. Ao entrar no veículo, ele teria sido abordado por um suposto assaltante, de 21 anos.

Diante de ameaças de morte caso não saísse do carro, o idoso teria deixado o automóvel, dando lugar ao suspeito. Ao entrar no veículo, no entanto, o jovem demonstrou inexperiência com o modelo e não conseguiu engatar a marcha ré.

A vítima aproveitou a oportunidade para acionar a Polícia Militar (PM), que se dedicou a procurar o suspeito. Ele foi localizado pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) durante a tarde, no bairro Recanto do Sol.

Durante a fuga, o jovem ainda teria batido o carro em uma motocicleta e um outro veículo que abastecia no posto de combustível, antes de perder o controle da direção e colidir com o meio-fio.

O suspeito foi preso em flagrante e, em seguida, conduzido à delegacia, junto ao automóvel furtado. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).