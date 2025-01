Levantamento aponta quais as chances de Caiado e Marçal à Presidência da República

Paraná Pesquisas testou 12 cenários diferentes com postulantes ao Executivo Federal

Pedro Hara - 14 de janeiro de 2025

Goianos Ronaldo Caiado e Pablo Marçal são pré-candidatos à Presidência da República. (Fotos: Secom e Bruno Santos/ Folhapress)

A Paraná Pesquisas divulgou, na última segunda-feira (13), o primeiro levantamento de 2025 com os números para a Presidência da República em 2026.

Como divulgado pela Rápidas, no cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, Ronaldo Caiado (UB), Gusttavo Lima (sem partido) e Pablo Marçal (PRTB) são citados por menos de 1% dos entrevistados.

No entanto, na pesquisa estimulada, Caiado varia entre 4,7% e 11%. Marçal chega a 11,6%, e o cantor não foi incluído em nenhuma das pesquisas.

Confira todos os cenários estimulados testados pela Paraná Pesquisas:

Cenário 1

Na pesquisa estimulada, onde o eleitor é apresentado aos nomes, Lula lidera com 34%. Colado no presidente, está Jair Bolsonaro, com 33,9%.

Ciro Gomes foi escolhido por 11,3%, Pablo Marçal tem 11,3%, Ronaldo Caiado soma 4,7%, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tem 1,2%.

3,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, e 5,6% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 2

Sem a presença de Marçal, Bolsonaro lidera com 37,3%. Em seguida, vem Lula, com 34,4%. Ciro Gomes foi escolhido por 11,7% dos entrevistados, enquanto Caiado tem 5,4% e Barbalho 1,4%.

3,6% não souberam ou não quiseram responder, e 6,2% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 3

Sem a presença de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro aparece como principal adversária de Lula. O presidente tem 34,5%, contra 20,7% da ex-primeira-dama.

Ciro Gomes soma 12,9%, Pablo Marçal tem 11,5%, Caiado conta com 6,6%, e Helder Barbalho 1,6%.

3,8% não souberam ou não quiseram responder, e 8,4% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 4

Sem Bolsonaro ou Michelle, Tarcísio de Freitas surge como principal opositor de Lula. O presidente tem 35,2%, contra 25,3% do governador de São Paulo.

Ciro Gomes foi escolhido por 15,2% dos entrevistados, Caiado por 7,4%, e Helder Barbalho por 1,8%.

4,3% não souberam ou não quiseram responder, e 10,9% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 5

No cenário com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), mas sem Bolsonaro, Michelle ou Tarcísio, Lula lidera com 34,9%.

Ciro Gomes aparece na segunda colocação, com 17,3%, seguido de Ratinho, com 15,9%. Caiado, com 11% e atinge dígitos duplos pela primeira vez, enquanto Helder Barbalho chega a 2%.

4,9% não souberam ou não quiseram responder, e 15,6% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 6

Sem Lula, que foi substituído por Fernando Haddad (PT), e Bolsonaro, Tarcísio de Freitas venceria o pleito, com 26,6%.

Ciro Gomes vem em seguida, com 23,7%, Haddad foi escolhido por 18,1%, Caiado tem 8,4% dos votos, e Helder Barbalho 2,8%.

4,9% não souberam ou não quiseram responder, e 15,6% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 7

Com Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama lidera com 29,5%. Ciro Gomes vem em seguida, com 21,7%, abaixo do pedetista está Haddad, com 17,9%.

Caiado tem 8,2%, e Helder Barbalho foi escolhido por 2,6% dos entrevistados.

4,8% não souberam ou não quiseram responder, e 15,2% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 8

No cenário com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mas sem a ex-primeira-dama, Ciro Gomes e Tarcísio de Freitas empatam com 27,8%.

Caiado aparece na terceira colocação, com 8,8%, seguido de Camilo Santana, com 6,9%, e Helder Barbalho, com 3,1%.

5,6% não souberam ou não quiseram responder, e 19,9% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 9

O nono cenário testado pela Paraná Pesquisas traz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como candidata.

A liderança é de Michelle Bolsonaro, com 30%, seguida de Ciro Gomes, com 26,1%, e Ronaldo Caiado, com 8,7%.

Gleisi aparece logo atrás de Caiado, com 8%, e Helder Barbalho soma 2,8%.

5,6% não souberam ou não quiseram responder, e 18,8% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 10

No primeiro cenário de 2º turno testado pela Paraná Pesquisas, Jair Bolsonaro vence Lula por uma diferença de quase 4%.

O ex-presidente marca 45,7%, contra 42,2% do petista.

3,8% não souberam ou não quiseram responder, e 8,3% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 11

Já na disputa entre Lula e Michelle Bolsonaro, o presidente vence com menos de 1% de vantagem. Enquanto Lula tem 43,1%, a ex-primeira-dama foi escolhida por 42,2% dos entrevistados.

4,1% não souberam ou não quiseram responder, e 10,7% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.

Cenário 12

Lula tem maior vantagem sobre Tarcísio de Freitas, com 43,4%, contra 40,6% do governador de São Paulo.

4,1% não souberam ou não quiseram responder, e 11,9% afirmaram que devem votar em branco ou nulo.