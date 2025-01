Márcio Corrêa anuncia convênio de 4 anos para Anápolis ter mais viaturas da PM nas ruas

Além do aumento do efetivo, medida prevê a realização de ações ostensivas para inibir crimes e reforçar o policiamento

Pedro Hara - 14 de janeiro de 2025

Polícia Militar de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou nesta terça-feira (14) renovação do convênio com a Polícia Militar (PM) para os próximos quatro anos.

Segundo o prefeito, a iniciativa, que tem vigência até 1º de março de 2029, prevê o aumento do efetivo nas ruas e a realização de ações ostensivas para inibir crimes e reforçar o policiamento na cidade.

Por meio do convênio, Anápolis se mantém como o único município a destinar verbas mensais diretamente para a Segurança Pública.

Além do banco de horas de serviços extraordinários, os recursos são utilizados para o custeio de viaturas e combustível, garantindo que a presença policial alcance todas as regiões da cidade, especialmente as áreas com maiores índices de criminalidade.

“Esse reforço no efetivo policial é uma garantia de que nossa cidade continuará sendo um lugar seguro para viver e prosperar”, afirmou Márcio Corrêa ao Portal 6.