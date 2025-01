Quase R$ 600 mil não foram resgatados por premiados da Nota Fiscal Goiana; veja como solicitar o dinheiro

Prazo para alguns consumidores receberem o valor sorteado já está se encerrando

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2025

Três sorteios ainda estão com prazo aberto para que vencedores solicitem o prêmio. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

A Secretaria da Economia do Governo de Goiás anunciou que 654 prêmios distribuídos pelos sorteios da Nota Fiscal Goiana (NFG) não foram resgatados pelos vencedores, em 2024. Desses, 205 ainda têm a chance de sacar o valor.

O prazo para requerer a premiação é de até 90 dias depois que a homologação do resultado é publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Por isso, os contemplados no sorteio de outubro têm até o dia 29 de janeiro. Os consumidores sorteados em novembro têm até 16 de março. Já a data limite para resgatar os prêmios de dezembro é 20 de março.

O procedimento para requerer a premiação é online, exclusivamente pelo site da NFG, onde é necessário realizar login com CPF e senha. Depois, é só clicar em “resgatar” no quadro “premiação” e preencher os dados bancários.

O pagamento é realizado em até 30 dias. A quantia de prêmios não sacados soma R$ 596 mil, e retorna ao Tesouro Estadual caso não seja resgatada.

Coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula ressalta que, após a realização dos sorteios mensais, “é enviada uma mensagem para o e-mail cadastrado pelo consumidor contemplado, informando o resultado, por isso é de suma importância manter o cadastro atualizado”.