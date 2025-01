Vizinhos salvam mulher esfaqueada e imobilizam ex-companheiro, em Goiânia

Crime ocorreu por volta das 20h, quando o homem entrou na casa da vítima e iniciou o ataque

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2025

Homem foi contido pelos populares, que ouviram os gritos da mulher. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 49 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio na noite desta segunda-feira (13) no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo relatos, o ex-companheiro dela invadiu a residência e tentou assassiná-la com golpes de faca, sendo impedido por moradores que estavam nas proximidades.

O crime ocorreu por volta das 20h, quando o homem entrou na casa da vítima e iniciou o ataque. Gritos chamaram a atenção de populares, que decidiram ver o que ocorria. Ao perceber as agressões, eles imobilizaram o homem, após uma luta corporal, causando nele lesões por pauladas e socos.

De acordo com uma testemunha, a vítima foi levada por familiares ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) antes da chegada da polícia. Ela apresentava ferimentos na barriga, nas pernas e nas mãos, tendo sido submetida a cirurgia. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Populares relataram que o motivo do ataque seria o término recente do relacionamento entre o casal. Segundo familiares, o agressor teria demonstrado comportamentos agressivos nos últimos dias e não aceitava a separação.

O homem, que estava imobilizado, foi detido pela Polícia Militar (PM) no local e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. As autoridades confirmaram que ele responderá por tentativa de feminicídio.

No momento da abordagem policial, a faca utilizada no ataque não foi localizada. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).