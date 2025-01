Comerciantes tomam medida extrema para evitar acidentes em importante avenida de Aparecida de Goiânia

Vídeo que circula nas redes sociais aponta que local tem gerado prejuízo para motoristas que transitam pela região

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2025

Comerciantes usaram pneus para preencher buracos na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Captura/Instagram)

Está circulando nas redes sociais uma medida extrema que comerciantes do bairro Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia, tiveram que tomar para evitar acidentes na Avenida Independência, uma das principais vias do município.

Conforme as imagens, publicadas nesta segunda-feira (13) pelo perfil Aparecida News Notícias, é possível ver uma pilha de pneus que foi colocada em cima de um buraco no asfalto, servindo de alerta para que os condutores desviem do local.

O responsável pela filmagem, que não foi identificado, ainda afirmou que a falha tem causado acidentes e prejuízos para motoristas há mais de uma semana.

“Uma das avenidas mais importantes de Aparecida de Goiânia está assim, abandonada”, manifestou o homem.

Ele também destaca que diversos outros pontos da via pública também estão esburacados e cobra providências da prefeitura. “Aqui, se não fossem os comerciantes fazendo uma sinalização aqui, já teria acontecido até uma tragédia”, concluiu.

Em nota ao Portal 6, a Secretaria de Infraestrutura afirmou que deu início à uma operação tapa-buracos no começo de janeiro.

Contudo, alegou que, em decorrência do período chuvoso, o trabalho tem de ser feito em um ritmo mais lento. Por fim, a pasta disse que a Avenida Independência deve receber uma equipe para manutenção ainda nesta semana.

Confira a nota na íntegra:

A secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que iniciou a operação tapa-buraco na primeira semana do ano e que está com 11 equipes atuando diariamente na recuperação da malha asfáltica de Aparecida. Informa que devido ao período chuvoso o trabalho é mais lento para não haver perda de material e que o local mencionado na reportagem receberá uma equipe para manutenção ainda nesta semana.