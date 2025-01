Aluguel para universitários: especialistas explicam cenário de Goiânia e Anápolis e dão dicas sobre ‘imóvel ideal’

Ambas as cidades compartilham semelhanças e diferenças chaves, mas conselhos devem ser levados em consideração no momento da escolha

Davi Galvão - 15 de janeiro de 2025

Escolha do apartamento é uma importante decisão na vida dos universitários. (Foto: Ilustração/Vecislavas Popa/Pexels)

Com o ano letivo prestes a começar, diversos jovens se preparam para iniciar mais uma etapa importante da vida, com o ingresso nas faculdades e universidades. Inclusive, não é raro que este processo também envolva a despedida da casa dos pais, com os estudantes passando a morar sozinhos e até mesmo em outras cidades, como é o caso de Goiânia e Anápolis.

Naturalmente, a escolha de um novo lar, ainda que temporário, é um momento bastante desafiador na tentativa de mitigar dores de cabeça no futuro.

Foi como explicou, em entrevista ao Portal 6, o diretor de locação da URBS imobiliária, Marcell Abranches de Castro, que reconheceu o aumento da procura deste tipo de público na capital e a necessidade de entender o perfil de cada cliente.

“Tem aqueles que estão completamente focados no custo benefício, então irão para uma região mais afastada, terão um pouco menos de conforto, mas que reflete em um aluguel mais barato. Já outros querem um nível de conforto maior, muitas vezes com o imóvel já mobiliado”, destacou.

Com relação a este último tipo, Marcell ressaltou que a maioria dos empreendimentos voltados para estudantes, especialmente em Goiânia, já estão sendo entregues com o “básico” para manter-se uma rotina. Assim, eletrodomésticos como micro-ondas, forno, fogão e similares já estão inclusos, sendo estes os mais procurados pelos universitários.

“Esse perfil de clientes não quer investir na compra de móveis, o imóvel precisa vir montado, não totalmente mobiliado, claro, mas pelo menos com o básico”, disse.

Na capital, o Setor Universitário não é mais ‘exclusivo’ para atender a demanda. Ele citou que a oferta se espalhou e deu ênfase ao Setor Oeste, um dos metros quadrados mais valorizados de Goiânia, como reflexo do aumento do poder aquisitivo de parte da clientela.

Falando de preços, Marcell explicou que para os imóveis com as facilidades já instaladas, tende-se a encontrar valores entre R$ 1.200 a R$1.750, mas que este número pode ser acrescido a depender das comodidades do empreendimento, como áreas de lazer, piscina, ou academia, podendo chegar a até mesmo R$ 3 mil.

Em Anápolis

Esse valor agregado, entretanto, não é exclusivo apenas da capital. O corretor de Anápolis, Guilherme Correa, salientou que no município os empreendimentos também buscam implementar tais diferenciais para conseguirem atrair mais clientes.

Com mais de 5 anos de experiência, esclareceu que a demanda por imóveis voltados a universitários ainda se concentra em regiões do entorno da Cidade Universitária, como o Jardim Alexandrina e a Vila Santa Isabel. Entretanto, novos lançamentos estão chegando no Jundiaí, por exemplo.

Porém, diferentemente da capital, ele afirmou que ainda se encontram vários imóveis “lisos”, isto é, sem comodidades – sobretudo em prédios antigos.

A faixa de preço pode partir de R$ 500, nos casos onde é oferecido apenas o imóvel e escalar a até R$ 1.600, conforme o nível de conforto.

Dicas para escolher o imóvel

Ambos os especialistas concordaram que, antes de escolher o imóvel, é preciso se atentar quanto ao prazo estabelecido, dado que a maioria dos locais apresenta multas no caso de quebra contratual.

Além disso, outro aspecto a se considerar é se no valor do apartamento já estão inclusas comodidades como água, energia e gás.

“Muitas pessoas vão no preço mais barato, mas não se atentam a isso. Daí, quando vão pagar a conta, o preço mais do que dobra, depois de somar condomínio, eletricidade e as demais obrigações”, pontuou Marcell.

Por fim, mesmo que o cliente tenha optado por um imóvel mais afastado da universidade, buscando um preço reduzido, ainda é de suma importância analisar se as rotas do transporte público atendem a necessidade do jovem.