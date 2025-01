Fãs do automobilismo terão evento gratuito em Goiânia para apreciar mais de 500 carros clássicos

Modelos como Fuscas, Kombis, Chevrolet Opalas, Ford Mavericks e raridades como o Fusca Herbie e a Penélope Charmosa estarão em exibição

Davi Galvão - 15 de janeiro de 2025

Evento contará com mais de 500 automóveis. (Foto: JV Retratos)

Os amantes de carros vintage e clássicos já podem separar um espaço na agenda, pois, no próximo sábado (18) e domingo (19), o estacionamento marrom e vermelho do Passeio das Águas Shopping será palco da 7ª edição da Confraria dos Antigos.

O evento, realizado em parceria com a Associação dos Proprietários de Carros Antigos de Goiás (Apcar) e mais de 40 clubes de colecionadores, celebra o Dia Nacional do Fusca (20 de janeiro) e contará com a exposição de mais de 500 veículos clássicos por dia.

A Confraria irá apresentar modelos como Fuscas, Kombis, Chevrolet Opalas, Ford Mavericks e raridades como o Fusca Herbie e a Penélope Charmosa.

Renato Capeleti, organizador do evento, destaca a importância crescente da Confraria. “Já estamos no calendário oficial do município e nos tornando uma referência nacional. A 7ª edição promete ser ainda mais especial, reunindo veículos e histórias de todo o Brasil”, afirmou.

O evento é gratuito e conta com pontos de coleta para doação de alimentos não perecíveis, destinados ao Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo (CRESPA). Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Passeio das Águas Shopping.