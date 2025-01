Motorista de aplicativo é alertado por populares sobre cilada armada para passageiro, em Trindade

Autor do crime, de 43 anos, teria contratado um motorista de aplicativo para levá-lo, junto com a vítima, até o local

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2025

Faca utilizada no crime e ambiente ensanguentado. (Foto: Reprodução)

Um homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira (14), no bairro Chácara Santa Luzia, em Trindade, região metropolitana de Goiânia. O crime ocorreu após uma discussão em uma residência, resultando na morte de um homem ainda não identificado.

O autor do crime, de 43 anos, teria contratado um motorista de aplicativo para levá-lo, junto com a vítima, até o local. Durante o trajeto, ambos informaram que iriam à residência apenas para buscar roupas. No entanto, testemunhas relataram que, minutos após entrarem na casa, iniciou-se uma discussão que culminou com o esfaqueamento de um deles.

O homem, que foi detido no local por um policial penal que presenciou a confusão, afirmou que havia sido ameaçado por uma facção criminosa e que a vítima seria um enviado do grupo para buscar uma arma que estava com ele. Também alegou ter agido em legítima defesa durante uma luta corporal, utilizando uma faca para desferir um golpe fatal no peito da vítima.

Equipes de emergência foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários, enquanto a perícia recolheu uma faca e outros objetos relacionados ao caso.

Durante as investigações, um familiar do autor entregou à polícia uma pistola desmuniciada e dois carregadores com munições intactas, relatando que havia escondido a arma devido ao estado mental instável do homem e às ameaças que ele vinha sofrendo.

O caso foi registrado como homicídio simples e a Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) dará continuidade ao inquérito para esclarecer os detalhes do ocorrido. O autor foi levado para a Central de Flagrantes de Trindade, onde deverá responder pelo crime.