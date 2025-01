Ponte Estaiada pode se tornar o elefante branco de Roberto Naves

Administração Municipal não tem condições de finalizar a obra e prefeito Márcio Corrêa determinou investigação

Pedro Hara - 15 de janeiro de 2025

Obras da ponte estaiada de Anápolis ainda estão longe de terminar. (Foto: Reprodução)

Considerada uma das grandes obras do “Anápolis Investe”, a Ponte Estaiada deverá ficar marcada como uma das maiores, e piores, heranças da gestão Roberto Naves (Republicanos).

Isso porque a iniciativa, que visava ligar a Avenida Pedro Ludovico com a Avenida Brasil, era a principal promessa de investimento de um empréstimo de R$ 800 milhões feito a juros altíssimos.

O Portal 6 apurou que valor, porém, foi desviado para outras obras e, no fim, cerca de 20 obras foram deixadas sem perspectiva de finalização.

A empresa responsável pelos serviços, inclusive, relata que já não recebia nenhuma verba há meses, o que causou a redução no ritmo de trabalho.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa (PL), a Prefeitura de Anápolis não tem condições de finalizar a Ponte Estaiada, já que a prioridade precisa ser a Saúde e a Educação, que também foram deixadas em situações precárias.

“Eu não vou tapar o Sol com a peneira ou passar pano nos problemas da gestão anterior. É uma obra que o primeiro problema dela já foi na concepção, porque é obra convencional. Com pré-moldados, a obra sairia 30 a 40% [a menos] do valor da obra”, explicou.

Em decorrência da situação, uma comissão da Secretaria Municipal de Obras está realizando uma vistoria cautelas em todas as obras civis e de infraestrutura para analisar eventuais vícios de contrato e como foi feita a execução da obra.

Somente após essa análise é que será possível estabelecer quais as obras são prioritárias e quando devem ser retornadas, levando em consideração a viabilidade financeira e as necessidades da população.

“O planejamento feito não foi seguido. O dinheiro da obra foi gasto em outros projetos. Então não temos o recurso para terminar a obra. Teve erro de planejamento, de concepção e foi desviado o dinheiro desse recurso”, afirmou Márcio.