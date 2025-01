Cratera em Anápolis: moradora teme desabamento da própria casa após obra inacabada da Saneago

Ao Portal 6, bancária afirmou que sequer consegue guardar o carro dentro da garagem

Paulo Roberto Belém - 16 de janeiro de 2025

Margem do passeio está cedendo (Foto: Arquivo Pessoal)

Imagine chegar em casa de carro e, mesmo tendo garagem, não poder usá-la? Essa é só uma das queixas de uma moradora de Anápolis, que relata que a Saneago esteve executando obras na rua dela, mas, por conta de um serviço mal feito, uma cratera está se formando na porta da residência.

Ao Portal 6, a bancária Jenifer Daniele disse que as obras foram realizadas ainda no ano passado. “Entre o final de novembro e o começo de dezembro e só percebi que tinham feito depois de um dia de trabalho”, citou.

Ela registrou em vídeo o que a preocupa. Nas imagens, é possível ver toda uma parte que margeia o passeio da Rua Dona Neide, no Jardim Ana Paula, está cascalhada e cedendo, ao mostrar a extensão do buraco que tem se formado.

“Chegou a ser feito recape com algum material que as chuvas foram levando. Acho que o revestimento não era asfalto, devia ser piche”, afirmou, incrementando que a cada nova chuva, a situação só está piorando.

Pediu ajuda

Jenifer narra que inúmeros contatos foram feitos com a Saneago, em vista de solucionar o problema. “Estou com os protocolos. Inicialmente, falaram que já tinham coberto os buracos, dando a entender que era aquilo e pronto. Só que em novos contatos, não fui mais atendida”, cita.

O medo da bancária é que a cratera avance, provocando o estrago da calçada e o desabamento do muro. “Está avançando para a cisterna da minha casa, porque já é possível ver as paredes dela”.

Ela chegou a dizer à reportagem que na tarde desta quinta-feira (16), recebeu um vídeo de máquinas no local, mas que teme que não consertem da maneira ideal. “Se não revestirem com asfalto de boa qualidade, vai continuar a mesma coisa”, finalizou.

Conserto

A reportagem pediu uma resposta para a Seanego sobre a situação. Em nota, a empresa confirmou que está trabalhando no local desde a manhã desta quinta-feira (16), informando que farão o serviço completo e que este será entregue até esta sexta-feira (17).

Leia a íntegra da nota:

A Saneago informa que equipes estão no local, desde a manhã de hoje (16), realizando os reparos. Os técnicos já realizaram o aterramento da fossa do cliente e, neste momento, trabalham na recuperação do asfalto. A previsão é que o serviço seja totalmente concluído até amanhã (17).