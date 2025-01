Motorista de aplicativo vive momentos desesperadores com passageiro e precisa se explicar

"É Uber, pai, estou com passageiro aqui", grita ele bem alto para avisar

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / instagram / uberquepresta_reserva)

Trabalhar diariamente como motorista de aplicativo é ter a certeza que você viverá aventuras e histórias boas, mas também momentos terríveis e desesperadores.

Assim, um registro de uma viagem gravada por um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena de desespero e clima pesado entre condutor e pessoas do lado de fora.

Um motorista de aplicativo teve que vivenciar uma experiência desesperadora com passageiro a bordo que causou pânico e apreensão. A situação foi publicada no Instagram do @uberquepresta_reserva.

A corrida teve como destino uma comunidade carente supostamente dominada por homens armados. A viagem seguia com o motorista levando o passageiro, até que ambos foram surpreendidos.

Acontece que durante a corrida, 2 homens apontaram um fuzil em direção ao veículo e o condutor se assustou. “Estava fazendo corrida para a comunidade até que…”, disse ele na legenda.

Assustado, porém pensando em agir rápido, o motorista explica que está ali a trabalho e desvia a atenção dos supostos atiradores.

Assim, para salvar sua vida e a de seu passageiro, ele comunica rapidamente que está trabalhando. “É Uber aqui, pai, estou com passageiro”, responde o motorista.

Em seguida, ele respira aliviado e segue viagem até o destino final. Um sufoco e tanto!

Confira o vídeo completo:

