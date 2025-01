Onda de calor que chega em parte do Brasil vai atingir Goiás? Meteorologia responde

Calorão que atinge o Sul do país vem causando altas temperaturas, afetando várias localidades com a seca

Thiago Alonso - 16 de janeiro de 2025

Onda de calor vem atingindo vários estados do Brasil. (Foto: Reprodução)

Meteorologistas têm alertado a população para uma onda de calor que vem atingindo parte do país, com termômetros marcando até 40 °C.

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que esta onda de ar quente se iniciou na Argentina e no Uruguai, e deve ser sentida principalmente em localidades vizinhas.

No entanto, ainda de acordo com ele, este ‘calorão’ não deve chegar a Goiás com tanta intensidade, sendo que o estado deve continuar majoritariamente chuvoso durante todo o período de janeiro.

“Esse calor vai ficar mais voltado para a região Sul, não vai chegar tão forte para nós [de Goiás], é como se o Brasil estivesse dividido em duas partes de chuva e calor”, explicou, em entrevista à reportagem.

Segundo ele, os temporais na região Centro-Oeste não devem dar trégua, pelo menos por enquanto. As chuvas devem ser volumosas, se intensificando cada vez mais e afetando até mesmo lavouras de produtores rurais.

“No Mato Grosso do Sul, por exemplo, alguns produtores rurais estão sofrendo com a seca, com medo de não conseguirem produzir o suficiente nas lavouras. Já em Goiás, o problema é o oposto, muitos estão se preocupando com os riscos do período de colheita, devido à grande alta de chuvas”, pontuou.

A meteorologista e coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves Ferreira, por sua vez, explicou que a onda de calor deve mudar a dinâmica de chuvas no território goiano, que ainda devem persistir, mas coexistindo com o sol.

“Não é que vai ficar sem chuva, elas devem continuar, mas vai ter a abertura de sol, com menos nuvens. Como tem umidade, ocorre aquela chuva de verão: pancadas no final do dia, que podem ocorrer de forma isolada ou mais intensa pontualmente”, disse.

De acordo com ela, o extremo Sudoeste do estado, em especial as regiões que fazem fronteira com outros estados, devem sentir uma leve elevação das temperaturas.

“Provavelmente, essa condição acaba favorecendo um aumento de temperatura, principalmente ali no extremo de Goiás, na região Sudoeste. Por lá, pode ter uma elevação um pouco mais acentuada, mas não chega ao nível de uma onda de calor”, finalizou.