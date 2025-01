Três pessoas morrem após caminhonete bater contra caminhão na BR-158

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (15) no KM 194 da BR-158, em Caiapônia, resultando na morte de três pessoas. A tragédia envolveu uma caminhonete que colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão parado devido a uma pane mecânica.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que o caminhão estava imobilizado na via quando a caminhonete, que seguia no sentido Caiapônia-Piranhas, não conseguiu frear a tempo e atingiu o veículo de carga. O impacto foi fatal para os três ocupantes da caminhonete: um homem de 66 anos, um passageiro de 43 e uma mulher de 52.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento, mas as vítimas não resistiram e tiveram os óbitos constatados no local. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

O motorista do caminhão, que saiu ileso, passou pelo teste do etilômetro, que não indicou consumo de álcool. Ele permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades sobre as circunstâncias do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica foram acionadas para investigar as causas do acidente. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para a realização dos trabalhos periciais e remoção dos veículos, o que gerou retenção no tráfego por algumas horas.