6 soluções para eliminar o mofo e umidade em casa de forma definitiva

Esses problemas são eternos nas nossas casas, mas agora trouxemos as soluções definitivas para te ajudar nessa

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Alex Amorim)

Atire o primeiro borrifador com misturinha quem nunca se deparou com o clássico problema de mofo e umidade dentro de casa.

Esse problema é clássico, gera muita dor de cabeça em 5 de cada 10 adultos e, mais cedo ou mais tarde, mofo e umidade surgem pelos cantos.

Dessa forma, para te ajudar nesse difícil caminho, preparamos soluções definitivas para eliminar esses desqueridos.

01. Misturinha com água sanitária

Você vai precisar de um borrifador, 100 mls de água normal e 300 mls de água sanitária.

O primeiro passo é colocar no borrifador as duas águas e agitar para elas misturarem bem. Em seguida, borrife nas partes da casa que estão com umidade ou mofo impregnados. Assim, deixe a água sanitária agir por 10 minutos.

Depois, passe o álcool com um pano e, em seguida, utilize o vinagre de maçã para higienizar e não deixar a região com um cheiro forte.

02. Misturinha com álcool

Na misturinha com álcool, você vai precisar de um borrifador, 100 mls de água sanitária e 300 mls de álcool 70.

O primeiro passo é colocar no borrifador os dois líquidos e agitar para eles aderirem bem. Em seguida, borrife nas partes da casa que estão com umidade ou mofo impregnados.

Deixe a água sanitária com álcool agirem por 05 minutos. Em seguida, passe um pano seco para remover todo o excesso.

03. Misturinha com vinagre de maçã

Assim como a água sanitária, o vinagre de maçã também tem efeito rápido contra umidade e mofo acumulados nos cantos da casa.

Dessa forma, você deve encher um recipiente com vinagre de maçã puro e usar o rolo de pintura para espalhar o líquido sobre as áreas afetadas. Assim, em menos de 10 minutos, as manchas desaparecem quase como mágica.

04. Bicarbonato de sódio

Pegue um borrifador e misture 240 ml de vinagre branco com 1 colher de bicarbonato de sódio. Misture bem e espere a borbulha baixar. Feito isso, você vai aplicar nas áreas afetadas e deixar agir por cerca de 10 minutos. Por fim, seque a misturinha com um pano limpo.

05. Água oxigenada

Em um borrifador, você vai colocar uma concentração de 3% de água oxigenada, aplicar na região afetada e deixar agir por 10 minutos. Em seguida, passe um pano limpo para remover o mofo e as manchas deixadas por ele. Depois, faça a finalização com um pano para secar.

06. Para tirar mofo do guarda-roupas

Por fim, para evitar mofo nessa área, abra as portas do guarda-roupa para o ar circular, se possível retire tudo lá de dentro e coloque no sol. Remova gavetas e prateleiras e coloque também no sol. Nos locais com manchas de bolor ou umidade aplique um pano umedecido na água e vinagre.

