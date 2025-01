Onde assistir Corinthians x Velo Clube pelo Paulistão neste domingo (19)

Bola vai rolar a partir das 18h30, na Neo Química Arena

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2025

Corinthians e Velo Clube se enfrentam neste domingo (19). (Foto: Divulgação/ SCCP/ Velo Clube)

Depois de uma virada heroica na última quinta-feira (16), Corinthians volta a campo pelo Campeonato Paulista neste domingo (19), contra o Velo Clube.

A bola vai rolar a partir das 18h30, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo (SP).

O Timão vem de um resultado muito positivo, após sair perdendo para o Bragantino na estreia do Paulistão. Lucas Evangelista abriu o placar para os donos da casa, em Bragança Paulista.

No entanto, os gols da vitória corintiana vieram no segundo tempo. Talles Magno e Pedro Raul balançaram as redes para o time da capital paulista.

Com isso, o Corinthians lidera o grupo A do torneio, sendo o único a conquistar três pontos na primeira rodada do campeonato.

Já o Rubro-Verde perdeu para o Noroeste por 2 a 0, na última quarta-feira (15). Pedro Felipe e Carlão balançaram as redes para os visitantes, que saíram de Rio Claro (SP) com três pontos.

Dessa forma, o Velo Clube foi o único time do grupo D (que inclui Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta) que não venceu na estreia do Paulistão.

A Record, pela TV aberta, CazéTV, pelo YouTube e o serviço de pay-per-view Paulistão+ transmitem todas as emoções do confronto.