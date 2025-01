Profecia? Empresário de Goiânia “prevê” acidente enquanto filma buraco na Avenida Anhanguera

Apesar do susto, motociclistas teriam sofrido apenas danos materiais

Paulo Roberto Belém - 17 de janeiro de 2025

Colisão e queda foram flagradas em vídeo (Foto: Captura)

Na hora certa e com o celular em mãos. Muita gente, até no inconsciente, espera registrar algo inusitado. E foi assim o que aconteceu com um empresário de Goiânia que ao captar a situação de um buraco na Avenida Anhanguera, flagrou um acidente envolvendo motocicletas.

O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (16) na região do setor Campinas e foi repercutido primeiramente pelo g1.

Enquanto filmava, João Roberto Melo narrava. “Um buraco aqui na porta da loja monstruoso, tem uns 40 centímetros de profundidade”, iniciou.

Emendando com outras referências do que observava e lançando um “motoqueiro bate, cai, machuca e ninguém vem tomar providência”, acontece justamente o que previu, a não ser por um detalhe: dois motociclistas caem no buraco e batem um no outro, mas não se machucam.

Ao O Popular, ele afirmou que os pilotos tiveram somente danos materiais e que o buraco teria se aberto na semana anterior.

Já à Tv Anhanguera, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) teria informado que o buraco seria reparado, no máximo, até a próxima segunda-feira (20).