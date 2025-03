Estudante de medicina é cancelada após maltratar funcionária da faculdade

Aluna teria proferido ofensas com teor racial contra a servidora e estudantes pedem punição

Isabella Valverde - 28 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma estudante do curso de medicina do campus de Trindade do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) foi cancelada nas redes sociais após maltratar uma funcionária da instituição.

De acordo com nota de repúdio divulgada pela turma 14, à qual a aluna pertence, a estudante teria proferido ofensas com teor racial contra a servidora, o que gerou forte reação entre os colegas.

“O racismo, em qualquer forma, é uma violência que fere a dignidade, promove a exclusão e reforça desigualdades que precisam ser combatidas com firmeza”, afirmaram os colegas de turma em posicionamento conjunto.

“Não podemos tolerar comportamentos que desrespeitem e marginalizem qualquer pessoa com base em sua raça ou cor”, completaram.

A situação também motivou manifestações públicas de entidades representativas dos alunos, como o Centro Acadêmico de Medicina Constantino Xavier, a Atlética e a Bateria Frenética.

Em nota, as agremiações condenaram o comportamento da estudante e reforçaram que “este tipo de atitude é completamente inaceitável e não condiz com os valores que buscamos promover em nosso ambiente educacional”.

A Bateria Frenética ainda cobrou que o caso tenha desdobramentos e punições, para que sirva de exemplo e não volte a se repetir.

Mantida pela Prefeitura de Mineiros, a Unifimes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. O Portal 6 também não conseguiu contato com a estudante. O espaço segue aberto para manifestação.