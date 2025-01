6 manias que podem indicar que você é uma pessoa mentirosa

Embora ninguém goste de ser taxado de mentiroso, é importante perceber como certos comportamentos podem influenciar a forma como os outros te enxergam

Pedro Ribeiro - 18 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Diana)

Será que você é uma pessoa mentirosa e nem percebe?

Calma, não precisa entrar em pânico!

Todo mundo solta uma mentirinha de vez em quando, seja para evitar um climão ou para escapar de uma situação chata.

Mas algumas manias podem indicar que a mentira virou um hábito.

1. Desvia o olhar

Você está contando aquela história super interessante, mas seus olhos parecem ter vida própria, fugindo do contato visual?

Isso pode ser um sinal de que seu cérebro está tentando esconder algo.

Claro, nem todo mundo que evita olhar nos olhos está mentindo, mas se isso acontece sempre que você explica um “causo”… pode ser suspeito!

2. Se explica demais (ou de menos)

Já percebeu que, às vezes, quando alguém mente, tende a dar uma explicação super detalhada, como se estivesse tentando convencer a si mesmo?

Ou então, faz o oposto e responde de forma vaga e misteriosa?

Se você é do time que “floreia” ou do time que responde só com “aham”, “sei lá” e “pois é”, pode ser um indício de que a verdade está oculta.

3. Mexe muito nas mãos (ou fica muito parado)

O corpo fala, e quando se trata de uma pessoa mentirosa, ele pode falar até demais!

Se você gesticula exageradamente quando conta algo ou, ao contrário, fica travado como uma estátua, pode ser um sinal de que seu subconsciente está tentando equilibrar a mentira com a linguagem corporal.

4. Ri de nervoso

Sabe aquele sorrisinho sem graça que escapa sem querer quando você está tentando esconder algo?

Rir de nervoso é uma reação comum de quem mente.

Se você percebe que sempre solta uma risadinha fora de contexto quando está contando uma história, pode ser um bom momento para se perguntar: “Será que estou mesmo sendo sincero?”

5. Muda o tom de voz

A voz também entrega muita coisa!

Se sua voz fica mais fina ou você começa a gaguejar ao contar algo, pode ser um indício de que a verdade está um pouquinho distorcida.

O cérebro trabalha dobrado quando inventamos histórias, e às vezes, o tom de voz dá aquela escorregada.

6. Se contradiz sem perceber

Já contou uma história e, depois de um tempo, esqueceu os detalhes e contou de outro jeito?

Pois é, a verdade é sempre mais fácil de lembrar do que uma mentira bem elaborada.

Se alguém sempre pega você mudando pequenas partes da sua narrativa, talvez seja hora de prestar mais atenção.

