Brad Pitt se manifesta sobre golpe que fez mulher acreditar que estava namorando o astro

À revista americana Variety, um porta-voz de Pitt enviou uma nota comentando o assunto

Folhapress - 18 de janeiro de 2025

Mansão emprestada foi onde ator criou os filhos com Angelina Jolie. (Foto: Reprodução/Instagram)

(FOLHAPRESS) – Brad Pitt, 61, se manifestou a respeito da mulher francesa de 53 anos que foi vítima de um golpe de alguém que se passava pelo ator. Ela perdeu R$ 5,2 milhões acreditando que estava mantendo um romance à distância com o astro. O caso está sendo investigado na França.

À revista americana Variety, um porta-voz de Pitt enviou uma nota comentando o assunto. “É terrível que golpistas se aproveitem do forte vínculo entre fãs e celebridades”, diz o texto.

“Isso é um lembrete importante para não responder a mensagens online não solicitadas, especialmente de atores que não estão presentes nas redes sociais.”

A história foi divulgada no último dia 12 pelo programa Sept à Huit, do canal francês TF1. Na atração, uma decoradora identificada como Anne deu detalhes sobre como foi enganada por um “falso Brad Pitt”.

Casada na época com um milionário, segundo a mídia francesa, Anne estava de férias com os filhos quando baixou o Instagram para publicar fotos da viagem. Primeiro, ela começou a se comunicar com uma pessoa que dizia ser a mãe de Brad Pitt.

Após a suposta mãe dizer que o filho precisava conhecer alguém como Anne, a francesa começou a receber fotos geradas por inteligência artificial e mensagens supostamente assinadas pelo ex de Angelina Jolie.

Depois de algum tempo, o golpista pediu US$ 1 milhão para fazer um tratamento renal. Segundo o relato dela, ele alegou que não estava conseguindo acessar as próprias contas bancárias por causa do processo de divórcio. Anne conta que chegou a receber fotos falsas do ator na cama do hospital.

A farsa só terminou quando Pitt, após meses de especulação, tornou oficial seu relacionamento com Ines de Ramon. Os dois cruzaram juntos o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, em 2024.